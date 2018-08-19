İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri tarafından yapılan rutin denetim ve uygulamalar esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç içinde bulunan 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Bugün 14:39 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:03 TSİ )
Durdurulan araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince yapılan uygulamalarda durdurulan bir araç içinde yapılan aramalarda 21 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken araçtaki 6 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.
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Bugün 14:39 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz