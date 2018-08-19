Durdurulan araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri tarafından yapılan rutin denetim ve uygulamalar esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç içinde bulunan 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.