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Durdurulan araçtan uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince yapılan uygulamalarda durdurulan bir araç içinde yapılan aramalarda 21 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken araçtaki 6 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

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İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri tarafından yapılan rutin denetim ve uygulamalar esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç içinde bulunan 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Bugün 14:39 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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