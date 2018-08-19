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Kartepe'de bayram ikramiyesi müjdesi!

Kartepe Belediyesi 2018 yılı üçüncü dilim devlet ikramiyeleri ödendi. Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Belediyemizin imkanları ölçüsünde personelimizi asla mağdur etmiyoruz. İşçinin alın teri kurumadan haklarının ödenmesi temel görevlerimizdendir” dedi.

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Kartepe Belediyesi 2018 yılı üçüncü dilim devlet ikramiyeleri ödendi. 102 personelin hesabına ortalama 1.020 TL ödeme yapıldı. Kurban Bayramı öncesinde yapılan bu ödeme çalışanları sevindirdi. Yapılan ödemeler için Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Kartepe Belediyesi’nde çalışan 102 çalışana ortalama 1.020 TL ortalama ikramiye ödemesi yaptığı için Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür etti.

ALIN TERİ KURUMADAN

Kartepe Belediyesi’nde devlet ikramiyelerinin yatırılması işçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Belediyemizin imkanları ölçüsünde personelimizi asla mağdur etmiyoruz. Biz işçilerimizin özlük hakkını verdiğimiz sürece işçiler de canı gönülden çalışacaktır. İşçinin alın teri kurumadan haklarının ödenmesi temel görevlerimizdendir. Bu durum iş barışının ve iş huzurunun yanında işçinin performansını da olumlu etkilemektedir” dedi.

19.08.2018 Fotoğraflı Haber No:7100

NOT: Belediyemizle ilgili bütün haberleri www.kartepe.bel.tr internet adresimizden de takip edebilirsiniz.

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