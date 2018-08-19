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Bugün 15:50 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:53 TSİ )

Ürdün Milli Takımı hafif geldi! 6-2

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Türkiye Kadınlar 2. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, özel davet üzerine gittiği Düzce Topuk Yaylası’nda Ürdün U-17 Kadın Milli Takımı ile karşılaştı. Bir birinden özel futbolculara sahip olan Milli yıldızlarımız ile dolu kulübümüz, Ürdün ekibi karşısında ilk yarıyı 6-0 önde tamamladı.

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SARE 35 METREDEN ATTI

Kızlarımızın gollerini Sare Öztürk (2), Leyla İlter, Ayça, Sıla ve Ece Tekmen atarken, Sare’nin 35 metreden filelere gönderdiği top şaşkınlıkla izlendi. Teknik Direktör Hasan Alemdar ikinci yarıda yedek futbolcularına şans verdi. Maçı 6-2 kazanan ekibimiz sezon öncesi formda olduğunu ortaya koydu. Ürdün kurmayları ile hayli samimi olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, rakibi ile bugün için rövanş maçında anlaştı. Ürdün ekibinin bu maça daha etkili futbolcuları ile çıkacağı belirtildi. N Erdem ÖVÜÇ – Bolu

  

KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ:6

ÜRDÜN U-17 MİLLİ TAKIMI:2

 

SAHA: Düzce Topuk Yaylası

HAKEMLER: Serhat Kozlu***, Fatih Sarıyıldız***, Enes Güner***

KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ: Sude Nur Yolcu***, Sude Yavuz*** (Sevde Yavuz***), Sare Öztürk**** (Sude Dağdelen***), Seda Nur İnce*** (Damla Yıldız***), Ayça Tekmen*** (Buse Dağdelen***) Kübra Deniz*** (Sıla Güner***), Medine Erkan***, Helin Ataç**** (Melisa Güleş***), Leyla İlter*** (Ela Uçar***), Kübra Yavuz*** (Ece Uçar***)

ÜRDÜN U-17 MİLLİ TAKIMI: Ravned Hashem** (Jama Lama**) Lujain Albtoosh**, Alcen Hussein**, Jalid Oddotrah**, Zaina Hazem**, Enas Fatis**, Lujain Jaber**, Misk Jamal**, Lina Almaiah**, Jiyar Ajarmah**, Jana Asfour** (Dani**)

GOLLER:Dk. 5 Leyla, Dk. 20 ve 40 Sare, Dk. 28 Ayça, Dk. 66 Sıla, Dk. 72 Ece (Kocaeli Bayan) Dk. 76 ve 79 Jiyar Ajarmah (Ürdün)

Bugün 15:50 TSİ - Spor

Muhabirler : Ahmet Akay , Erdem Övüç

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