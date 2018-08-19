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Bugün 15:52 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:57 TSİ )

Şile Yıldız uyardı: 0-1

Kocaelispor, Bolu kampındaki dördüncü, toplamdaki beşinci hazırlık maçını 3. Lig 1. Grup takımlarından Şile Yıldızspor ile oynadı. Maç boyunca istediği futbolu bir türlü sahaya yansıtamayan Yeşil Siyahlılar mücadeleyi 51. dakikada Bertuğ’un golü ile 1-0 kaybetti.

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RAKİP DAHA İYİYDİ

Yeşil Siyahlılar 90 dakika boyunca net sayılabilecek bir pozisyon bile üretemezken, Şile’nin ilk yarıda bir topu direkten döndü, attığı golün dışında 2 de önemli fırsatı değerlendiremedi. İlk 10 dakika içerisinde Kocaelispor’da önce Gökdeniz'in daha sonra ise Hamza’nın şutları dışarıya çıktı. 33’teBurak Süleyman serbest vuruş kullandı. Ceza sahası dışından çekilen şutta kaleci Erşen topu 90’dan kornere tokatladı.

İLK GOLÜMÜZÜ YEDİ

1. dakikada Şile Yıldız gole çok yaklaştı. Sol kanatta Tahsin ortayı yaptı, Furkan’ın kafa vuruşunda top sağ kale direğine çarptı ve Can Emre’nin ellerinde kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi. Kocaelispor ikinci yarıya Volkan, Celil, Kemal ve Berk ile başladı. Can Emre, Kadir Öge, Gökdeniz ve Fatih ikinci yarıya çıkmadı. 50’de Şile Yıldız’da Bertuğ sol çaprazdan kaleye şut çekti. Volkan soluna uzansa da topa yetişemedi ve Şile ekibi maçta 1-0 öne geçti. Bu gol, Kocaelispor’un hazırlık maçlarında kalesinde gördüğü ilk goldü.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ TOPLANIYORLAR

Maçın kalan süresinde iki takım da pozisyon üretemedi ve zaman zaman gergin geçen maçı Şile Yıldız 1-0 kazandı. Kocaelispor’un Bolu kampındaki hazırlık maçlarına genel olarak bakıldığında takım savunması ve defans kurgusu iyi işler yaparken, ofans hattında kısır bir durum söz konusuydu. Teknik Direktör Galip Gündoğdu, bol oyuncu değişikliğinin pozisyon üretkenliğini olumsuz etkilediğini ifade ederken, takımın bayramın ikinci günü toplanacağını belirtti. N Erdem ÖVÜÇ – Düzce

 

KOCAELİSPOR: 0

ŞİLE YILDIZSPOR: 1

 

SAHA: Düzce Topuk Yaylası

HAKEMLER: Murat Şam**, Zafer Aslan00, Ahmet Saki**

KOCAELİSPOR: Can Emre**, Fatih**, Murat Başak** (Dk. 77 Ferhat*), Kadir Öge**, Ali Keten*** (Dk. 75 Onur Öztonga*), Mert** (Dk. Küçük Kerem*), Sefa*, Hamza** (Dk. 58 Büyük Kerem*), Gökdeniz* (Dk. 46 Celil***), Burak Süleyman**, Sinan** (Dk. 70 Rıza*)

ŞİLE YILDIZSPOR: Erşen***,Zekeriya***,Ömer***,Hasan Ayçiçek*** (Dk. 80 Abdullah Kasap*)Aykut***,Burak Balaban**** (Dk.74 Cenk Sarıtaş*),Erkan*** (Dk.76 Kerem*),Yetkin***,Bertuğ****, Furkan Tuşik***, Tahsin*** (Dk.76 Tolunay*)

GOL: Dk. 51 Bertuğ (Şile Yıldız)

 

KOCAELİSPOR’UN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI:

Kocaelispor – Pendikspor:     0-0

Kocaelispor – Çatalcaspor:    1-0 (Sinan)

Kocaelispor – Sancaktepe:     1-0 (Sinan)

Kocaelispor – Eyüpspor:        0-0

Kocaelispor – Şile Yıldız:      0-1

 

KOCAELİSPOR’UN SON HAZIRLIK MAÇI:

26 Ağustos Pazar – 17.30

Kocaelispor – Tuzla (Tuzla Stadı)

Bugün 15:52 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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