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Bugün 15:56 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:58 TSİ )

Hakemlerimiz turp gibi !..

12 Ağustos’ta Bursa’da yapılan klasman hakem atletik testini başarıyla tamamlayan hakemlerimize TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Özhan Kurt tarafından baklava ikram edildi.

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Kurt “2018-2019 sezonu hayırlı ve başarı dolu bir sezon olsun” dedi. Bu keyifli idmanda A klasman hakemleri Alper Çetin ve Cem Özbay ile il hakem kurulu üyeleri Mehmet Bahri Toksagül ve duayen isim Arif Doğan Talay da hazır bulundu.

Bugün 15:56 TSİ - Spor

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