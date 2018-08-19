Kurt “2018-2019 sezonu hayırlı ve başarı dolu bir sezon olsun” dedi. Bu keyifli idmanda A klasman hakemleri Alper Çetin ve Cem Özbay ile il hakem kurulu üyeleri Mehmet Bahri Toksagül ve duayen isim Arif Doğan Talay da hazır bulundu.
Bugün 15:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:58 TSİ )
Hakemlerimiz turp gibi !..
12 Ağustos’ta Bursa’da yapılan klasman hakem atletik testini başarıyla tamamlayan hakemlerimize TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Özhan Kurt tarafından baklava ikram edildi.
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Bugün 15:56 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz