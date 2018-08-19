Hakemlerimiz turp gibi !..

Kurt “2018-2019 sezonu hayırlı ve başarı dolu bir sezon olsun” dedi. Bu keyifli idmanda A klasman hakemleri Alper Çetin ve Cem Özbay ile il hakem kurulu üyeleri Mehmet Bahri Toksagül ve duayen isim Arif Doğan Talay da hazır bulundu.