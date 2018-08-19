Bağçeşme yeni sezona çarşamba günü başlıyor

Sezon başında Uzuntarla Belediyespor ile el sıkışan ancak kısa süre sonra görevi bırakan ve Bağçeşmespor ile yeniden anlaşan başarılı teknik sorumlu Harun Kayraldağ, Bağçeşmespor yönetimi ile masaya oturdu ve imzayı attı. Yeni sezon için güçlü bir kadroyla şampiyonluğa oynayacak bir takım kurma kararındaki yönetim, hemen transfer çalışmalarına başladı. Bekirderespor’dan Mert ve Doğancan’ı kadrosuna dahil eden ekip, transferi sürdürüyor.

BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Bağçeşmespor, yeni sezon için kadrosunu transferlerle güçlendirirken, yeni sezonda Amatör 1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda şampiyonluk için mücadele edecek. Bağçeşmespor teknik sorumlusu Harun Kayraldağ, “Bağçeşme büyük camia. Başkan ve yönetimde olan ağabeylerimle daha önceki senelerde de görev yaptım. Camianın yabancısı değilim. Birlik ve beraberlik içinde grubumuzda şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

Bağçeşmespor bayramın üçüncü günü, M.Ali Kağıtçı’da ilk çalışmasını yapacak. bu idman saat 18.00’de başlayacak.