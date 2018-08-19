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Kurban Bayramı öncesi flaş karar!

Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı sonunda el kalan hayvanları satın alacağını bildirdi.

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ESK, satılamayan kurbanlıklara ilişkin internet sitesinde duyuru yayımladı.

Duyuruda, "Kurban Bayramı sonunda üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan ve üreticilerimizin elinde kalan hayvanlar, üreticilerimizin mağduriyetlerini önlemek için kombinalarımız tarafından satın alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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