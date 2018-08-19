Kurban Bayramı öncesi flaş karar!

ESK, satılamayan kurbanlıklara ilişkin internet sitesinde duyuru yayımladı.
Duyuruda, "Kurban Bayramı sonunda üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan ve üreticilerimizin elinde kalan hayvanlar, üreticilerimizin mağduriyetlerini önlemek için kombinalarımız tarafından satın alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz