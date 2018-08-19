Olay, Körfez Taşköprü mevkiinde Kuzey Marmara Otoyolu şantiye sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bayram tatili nedeniyle işçilerin olmadığı alanda devriye
gezen jandarma ekipleri, şantiye alanında demir çalmaya kalkan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Demirlere el konulurken, İstanbul’dan geldiği belirlenen H.S., S.D., E.D. ve D.M. isimli 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. 4 şahıs jandarmadaki tamamlanan ifade işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bayramı fırsat bilen hırsızlar yakalandı
Körfez ilçesinde hırsızlık yapmaya kalkışan 4 şahıs suçüstü yakalandı
Olay, Körfez Taşköprü mevkiinde Kuzey Marmara Otoyolu şantiye sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bayram tatili nedeniyle işçilerin olmadığı alanda devriye
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz