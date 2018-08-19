Bayramı fırsat bilen hırsızlar yakalandı

Olay, Körfez Taşköprü mevkiinde Kuzey Marmara Otoyolu şantiye sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bayram tatili nedeniyle işçilerin olmadığı alanda devriye

gezen jandarma ekipleri, şantiye alanında demir çalmaya kalkan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Demirlere el konulurken, İstanbul’dan geldiği belirlenen H.S., S.D., E.D. ve D.M. isimli 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. 4 şahıs jandarmadaki tamamlanan ifade işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.