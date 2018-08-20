Kocaeli'de Kırmızı Düdük uygulaması yapıldı

Polis ve jandarma ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamaya Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Kocaeli İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz ve Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan katıldı. D-100 Karayolu Kartepe Uzunçiftlik mevkiinde kurulan uygulama noktasında durdurulan otomobillerin içerisindeki çocuklara projeyi temsil eden kırmızı düdükler ile trafik güvenliğinin anlatıldığı broşürler dağıtılırken, araç sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban yaptığı açıklamada, "Burada yaptığımız çalışma bayram süresince devam edecek. Muhtelif noktalarda bayram süresince denetleme yapılacak. Bu denetlemelerde aynı zamanda şoförlerimize yolcularımıza gerek daha huzurlu daha sağlıklı ve hedefledikleri hedeflere sağ salim ulaşmamızı sağlayacak önerilerde de bulunacak. Bir kırmızı düdük projemiz var. Burada çocuklarımız aynı zamanda anne ve babalarının kullandıkları araçta bir müfettiş gibi, onlar trafik kurallarına uymadıkları zaman düdüğü çalmak suretiyle anne ve babalarını ve şoförleri uyaracaklar. Tabii biz istiyoruz ki bu bilinçlenme en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün vatandaşlarımızı en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesi kapsaması. Çünkü bir hedefe ulaşmak için sağ ve salim olmamız lazım. Yoksa sevdiklerimize giderken onlar acıyla bizlerin cenazelerine gelmesin" dedi.