Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:16 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:34 TSİ )

Kocaeli'de Kırmızı Düdük uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulaması, Kocaeli'de de gerçekleştirildi.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Polis ve jandarma ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamaya Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Kocaeli İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz ve Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan katıldı. D-100 Karayolu Kartepe Uzunçiftlik mevkiinde kurulan uygulama noktasında durdurulan otomobillerin içerisindeki çocuklara projeyi temsil eden kırmızı düdükler ile trafik güvenliğinin anlatıldığı broşürler dağıtılırken, araç sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban yaptığı açıklamada, "Burada yaptığımız çalışma bayram süresince devam edecek. Muhtelif noktalarda bayram süresince denetleme yapılacak. Bu denetlemelerde aynı zamanda şoförlerimize yolcularımıza gerek daha huzurlu daha sağlıklı ve hedefledikleri hedeflere sağ salim ulaşmamızı sağlayacak önerilerde de bulunacak. Bir kırmızı düdük projemiz var. Burada çocuklarımız aynı zamanda anne ve babalarının kullandıkları araçta bir müfettiş gibi, onlar trafik kurallarına uymadıkları zaman düdüğü çalmak suretiyle anne ve babalarını ve şoförleri uyaracaklar. Tabii biz istiyoruz ki bu bilinçlenme en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün vatandaşlarımızı en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesi kapsaması. Çünkü bir hedefe ulaşmak için sağ ve salim olmamız lazım. Yoksa sevdiklerimize giderken onlar acıyla bizlerin cenazelerine gelmesin" dedi.

Bugün 09:16 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü mask
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü
Evden kaçan genç kız, polisi görünce denize atladı! mask
Evden kaçan genç kız, polisi görünce denize atladı!
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı... mask
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı...
Körfez'de iş kazası: 1 ÖLÜ! mask
Körfez'de iş kazası: 1 ÖLÜ!
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı mask
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL mask
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü mask
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü
Kongreye yine Kocaeli gençliği damga vurdu mask
Kongreye yine Kocaeli gençliği damga vurdu
Oğlu evden kovunca kendini denize attı mask
Oğlu evden kovunca kendini denize attı
Bayram namazı saat kaçta? mask
Bayram namazı saat kaçta?
Çenesuyu'na "dolar" zammı! mask
Çenesuyu'na "dolar" zammı!

GALERİ

Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1"
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi mask
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti mask
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada mask
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL