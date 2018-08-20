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Bayram namazı saat kaçta?

Kurban Bayramı'na saatler kaldı, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazıyla başlamak isteyen binlerce inanan vatandaşımız merakla kendi illerindeki bayram namazı saatlerini merak ediyor.

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Memleketlerine gidenler hazırlıksız yakalanmamak için Diyanet il il, şehir şehir bayram namazı vakitlerinden memleketindeki Kurban Bayramı saatini öğrenmek istiyor. 

İslam dünyasında birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü kılınan bayram namazı büyük bir önem arz ediyor.  Kocaeli'de 21 Ağustos Salı günü sabah saat 06:57'de bayram namazını kılacak.

Bugün 09:18 TSİ - Gündem

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