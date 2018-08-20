Bayram namazı saat kaçta?

Memleketlerine gidenler hazırlıksız yakalanmamak için Diyanet il il, şehir şehir bayram namazı vakitlerinden memleketindeki Kurban Bayramı saatini öğrenmek istiyor.
İslam dünyasında birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü kılınan bayram namazı büyük bir önem arz ediyor. Kocaeli'de 21 Ağustos Salı günü sabah saat 06:57'de bayram namazını kılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz