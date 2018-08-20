Tramvay yolunu işgal edenlere göz yumulmuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tramvay hattının sağlıklı işlemesi için denetimlerini sürdürüyor. Emniyet ekipleriyle birlikte yürütülen çalışmada tramvay güzergahını işgal eden araçlar tespit edilerek ceza uygulanıyor. Emniyet ekipleriyle birlikte belirli saatlerde yapılan uygulamalarda tramvay güzergahını işgal eden araçlara emir ve yasaklar kabahat kanununa göre 259 TL ceza yazılıyor.
Tramvay ulaşımını aksatan araç işgallerine karşı önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayram süresince de denetimlerini arttıracak. Tramvay çalışma saatlerinde bir aksaklık yaşanmaması hususunda zabıta ve emniyet ekiplerinin denetimleri devam edecek. Tramvay yolun yanındaki yasak olan yerlere araç park edenlerin araçları çekiliyor. Tramvay yolunda araç kullananlara ise para cezası uygulanıyor.
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Yorumlar
(1 )
Murat Usta - Öyle bir ceza yazılmalı ki, her direksiyon başına geçtiğinde hatırlasın.
Ayrıca tramvay yolunu ihlâl edenleri değil,
- havalı korna çalanların,
- trafikte saygısız davrananların,
- trafik ışıklarını ihlâl edenlerin de peşine düşün lütfen...
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