Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:06 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:38 TSİ )

Tramvay yolunu işgal edenlere göz yumulmuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıtası ve polis ekipleri, yaptıkları denetimlerle tramvay güzergahını işgal edenleri cezalandırıyor.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tramvay hattının sağlıklı işlemesi için denetimlerini sürdürüyor. Emniyet ekipleriyle birlikte yürütülen çalışmada tramvay güzergahını işgal eden araçlar tespit edilerek ceza uygulanıyor. Emniyet ekipleriyle birlikte belirli saatlerde yapılan uygulamalarda tramvay güzergahını işgal eden araçlara emir ve yasaklar kabahat kanununa göre 259 TL ceza yazılıyor.

Tramvay ulaşımını aksatan araç işgallerine karşı önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayram süresince de denetimlerini arttıracak. Tramvay çalışma saatlerinde bir aksaklık yaşanmaması hususunda zabıta ve emniyet ekiplerinin denetimleri devam edecek. Tramvay yolun yanındaki yasak olan yerlere araç park edenlerin araçları çekiliyor. Tramvay yolunda araç kullananlara ise para cezası uygulanıyor.

Bugün 10:06 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Murat Usta - Öyle bir ceza yazılmalı ki, her direksiyon başına geçtiğinde hatırlasın.

Ayrıca tramvay yolunu ihlâl edenleri değil,

- havalı korna çalanların,

- trafikte saygısız davrananların,

- trafik ışıklarını ihlâl edenlerin de peşine düşün lütfen...

Yanıtla . 2Beğen 20 Ağustos 11:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü mask
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü
1 musluğa 1073 TL fatura gelince şok oldu mask
1 musluğa 1073 TL fatura gelince şok oldu
Kandıra yolunda kaza 4 yaralı mask
Kandıra yolunda kaza 4 yaralı
Kamp alanında çıkan yangın panik yarattı mask
Kamp alanında çıkan yangın panik yarattı
Evden kaçan genç kız, polisi görünce denize atladı! mask
Evden kaçan genç kız, polisi görünce denize atladı!
Gaspçı kadın polise yakalandı mask
Gaspçı kadın polise yakalandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL mask
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü mask
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü
Kongreye yine Kocaeli gençliği damga vurdu mask
Kongreye yine Kocaeli gençliği damga vurdu
Oğlu evden kovunca kendini denize attı mask
Oğlu evden kovunca kendini denize attı
Bayram namazı saat kaçta? mask
Bayram namazı saat kaçta?
Çenesuyu'na "dolar" zammı! mask
Çenesuyu'na "dolar" zammı!

GALERİ

Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1"
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi mask
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti mask
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada mask
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL