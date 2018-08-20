Kaya ailesinin acı günü

Kocaeli’nin tanınan ve sevilen isiimlerinden olan Toyota Kaya Plaza’nın ortaklarından Mehmet Kaya’nın kız kardeşi hayatını kaybetti. 52 yaşında olan Aysel Sağıroğlu uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Aysel Sağıroğlu’nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip, Bekirdere Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.