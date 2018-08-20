Kocaeli’nin tanınan ve sevilen isiimlerinden olan Toyota Kaya Plaza’nın ortaklarından Mehmet Kaya’nın kız kardeşi hayatını kaybetti. 52 yaşında olan Aysel Sağıroğlu uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Aysel Sağıroğlu’nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip, Bekirdere Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Bugün 10:12 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:33 TSİ )
Kaya ailesinin acı günü
Toyota Kaya Plaza’nın ortaklarından işadamı Mehmet Kaya’nın kız kardeşi Aysel Sağıroğlu, hayatını kaybetti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:12 TSİ - Gündem
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz