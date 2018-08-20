İzmit'te internetten fuhuş için anlaştığı şahısları elektro şokla tehdit edip gasp eden D.Y. (19) adlı kadın, İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Şube ekiplerince yakalandı. Emniyette ifadesi alınan D.Y.’nin benzer suçlardan çok sayıda kaydının da olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen D.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bugün 11:30 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:36 TSİ )
Elektroşoklu gaspçı tutuklandı
Kocaeli’de internetten fuhuş için anlaştığı şahıslarla buluştuğu adreste elektro şokla tehdit edip gasp ettiği iddia edilen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen 19 yaşındaki suç makinesi tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz