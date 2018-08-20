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Elektroşoklu gaspçı tutuklandı

Kocaeli’de internetten fuhuş için anlaştığı şahıslarla buluştuğu adreste elektro şokla tehdit edip gasp ettiği iddia edilen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen 19 yaşındaki suç makinesi tutuklandı.