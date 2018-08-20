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Elektroşoklu gaspçı tutuklandı

Kocaeli’de internetten fuhuş için anlaştığı şahıslarla buluştuğu adreste elektro şokla tehdit edip gasp ettiği iddia edilen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen 19 yaşındaki suç makinesi tutuklandı.

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İzmit'te internetten fuhuş için anlaştığı şahısları elektro şokla tehdit edip gasp eden D.Y. (19) adlı kadın, İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Şube ekiplerince yakalandı. Emniyette ifadesi alınan D.Y.’nin benzer suçlardan çok sayıda kaydının da olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen D.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 11:30 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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