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MOBESKO bayramda 3 gün kapalı

MOBESKO Mobilyacılar Çarşısı, Kurban Bayramı’nda 3 gün kapalı

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Türkiye’nin en seçkin markalarının bir arada bulunduğu, evinizin tüm mobilya, beyaz eşya, mutfak, halı, mefruşat, ev tekstili, aydınlatma aksesuarları, ofis mobilyaları ve banyo aksesuarı gibi geniş ürün portföyüne sahip olan MOBESKO, Kurban Bayramı’nda 3 gün kapalı olacak. Haftanın yedi günü 09.00-21.00 saatleri arasında Kocaeli başta olmak üzere birçok ilden müşterisini ağırlayan MOBESKO, Kurban Bayramı nedeniyle 21-22-23 Ağustos günlerine denk gelen bayramın 1, 2 ve 3’ncü günleri kapalı olacak. MOBESKO, bayramın 4’ncü günü (24 Ağustos 2018-Cuma) 09.00-21.00 saatleri arasında iş temposuna geri dönecek ve müşterilerini ağırlayacak.

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