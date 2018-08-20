Türkiye’nin en seçkin markalarının bir arada bulunduğu, evinizin tüm mobilya, beyaz eşya, mutfak, halı, mefruşat, ev tekstili, aydınlatma aksesuarları, ofis mobilyaları ve banyo aksesuarı gibi geniş ürün portföyüne sahip olan MOBESKO, Kurban Bayramı’nda 3 gün kapalı olacak. Haftanın yedi günü 09.00-21.00 saatleri arasında Kocaeli başta olmak üzere birçok ilden müşterisini ağırlayan MOBESKO, Kurban Bayramı nedeniyle 21-22-23 Ağustos günlerine denk gelen bayramın 1, 2 ve 3’ncü günleri kapalı olacak. MOBESKO, bayramın 4’ncü günü (24 Ağustos 2018-Cuma) 09.00-21.00 saatleri arasında iş temposuna geri dönecek ve müşterilerini ağırlayacak.
Bugün 11:39 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:40 TSİ )
MOBESKO bayramda 3 gün kapalı
MOBESKO Mobilyacılar Çarşısı, Kurban Bayramı’nda 3 gün kapalı
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Bugün 11:39 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz