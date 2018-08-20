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Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

CHP Milletvekili Haydar Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram mesajı yayınladı.

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"Bayramlar, torunlardan dedelere, babaannelere, anneannelere; annelere babalara, akrabalarımızdan komşularımıza, ihtiyaç sahiplerine kadar uzanan kocaman bir kucaklaşmadır. Ancak ülkemizde ve bölgemizde yaşananlar, Kurban Bayramı'nı bizim için buruk kılıyor. Bayramı şehit mezarlıklarında karşılayacak olan ailelerimizin acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Kahraman gazilerimizi bu bayram gününde sevgiyle selamlıyor; gösterdikleri fedakarlıkları şükranla anıyorum.

 Ülkemizde her alana sirayet eden adaletsizlikler, hak ihlalleri, yoksulluk ve şiddet halkımız üzerinde dayanılmaz bir baskı unsuru olmaya devam etmektedir.

Yoksulluğun olmadığı, herkes için hak ve adaletin esas alındığı, eşitlik ve paylaşmanın ortak paydaya dönüştüğü, demokrasinin kurumsallaştığı bir ülkeyi her bir vatandaşımızın hak ettiği inancındayım.

Bu bayramda da dünyada ve ülkemizde yaşanan acıların son bulduğu, işsizliğin, yoksulluğun, baskıların ve yasakların olmadığı, demokrasiyi, adaleti ve barışı büyüten bir ülke ve dünya özlemimizi bir kez daha yineliyorum.

Umutların canlandığı, iyiliklerin, güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı bayram günlerinde, birlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmeli, geleceğe inancımızı, umudumuzu her şartta korumalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle sizin ve ailenizin Kurban Bayramı’nı kutlar; savaşların olmadığı barış içinde nice güzel bayramlarımızın olmasını dilerim.”

Bugün 11:41 TSİ - Siyaset

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