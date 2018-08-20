Bulut'tan bayram mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Bulut, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara vurgu yaparak “Halkımızın mübarek Kurban Bayramı’nı tüm kalbi duygularımla kutluyorum. Bayramlar, bizim birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz, ülkece kenetlendiğimiz en özel günlerdir. İnanıyorum ki bu bayram süreci de birlikteliğimizin daha da pekişmesine imkan sağlayacak. Dış güçlerin ülkemiz üzerinde oynamaya çalıştığı oyunlar artık çok aşikar bir şekilde ortada. Biz bugüne kadar yaşadığımız bu olağanüstü süreçleri hep milletçe el ele vererek aştık, yine aşacağız. Bu vesileyle Kurban Bayramı’nın başta Derinceli hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Bulut, mesajının sonunda tüm Derincelileri 22 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’de Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda düzenlenecek olan Kent Bayramlaşması’na davet etti.