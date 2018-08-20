Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:48 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:49 TSİ )

Büyükşehir bayramda görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca acil durumlarda vatandaşlara hizmet verecek.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzluklara müdahale edebilmek amacıyla bayram boyunca görev yapacak. Kocaeli’nin bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için mesai yapacak Büyükşehir birimleri, gün boyu hizmet verecek. Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz bir ortamda yaşanabilmesi amacı ile Büyükşehir Belediyesi nöbetçi ekipler oluşturdu. Bu doğrultuda itfaiye ekipleri olası yangın ve vatandaşların kurtarma vakalarına müdahale için bayram boyunca görev yapacak. Ambulans birimleri hasta ulaşım ihtiyaçları için, Mezarlıklar Müdürlüğü de defin işlemleri için mesai yapacak. İSU ekipleri kanalizasyon ve su arızaları için gün boyu hazır halde bekleyecek, zabıta birimleri de denetim ve kontrollerini sürdürmeye devam edecek.

Ambulans ihtiyacı için Büyükşehir Ambulans Nakil Hizmetleri ve ulaşımla ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı bayram boyunca da 24 saat boyunca görev yapacak. Vatandaşlar Büyükşehir Çağrı Merkezi çağrı numarasını arayarak ambulans ihtiyaçlarını ve ulaşımla ilgili sorun ve taleplerini iletebilecek.

Öte yandan, vatandaşların ulaşım konusunda karşılaşabilecekleri sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ulaşım Denetim ekipleri Kurban Bayramı süresince görev yapacak.

Bugün 11:48 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kurban Bayramı öncesi flaş karar! mask
Kurban Bayramı öncesi flaş karar!
İmam sayesinde camide çocuk sayısı arttı mask
İmam sayesinde camide çocuk sayısı arttı
Çingene Palamudu tezgahlarda mask
Çingene Palamudu tezgahlarda
Kurban Bayramı'nda havalar nasıl olacak? mask
Kurban Bayramı'nda havalar nasıl olacak?
Akşener, bayramda memleketinde olacak mask
Akşener, bayramda memleketinde olacak
Kartepe'de bayram ikramiyesi müjdesi! mask
Kartepe'de bayram ikramiyesi müjdesi!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL mask
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü mask
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü
Kongreye yine Kocaeli gençliği damga vurdu mask
Kongreye yine Kocaeli gençliği damga vurdu
Oğlu evden kovunca kendini denize attı mask
Oğlu evden kovunca kendini denize attı
Bayram namazı saat kaçta? mask
Bayram namazı saat kaçta?
Çenesuyu'na "dolar" zammı! mask
Çenesuyu'na "dolar" zammı!

GALERİ

Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1"
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi mask
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti mask
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada mask
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL