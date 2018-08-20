30. Kent Bayramlaşması'na herkes davetli

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’nin düzenleyeceği 30’uncu Geleneksel Kent Bayramlaşması, Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 22
Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kocaelililer, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te düzenlenecek Kent Bayramlaşmasında bir araya gelecek.
22 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SAAT 14.00
Kocaeli protokolü ile kentin dinamiklerini bir araya getiren Kent Bayramlaşması, bu yıl Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 22 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’te Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılacak. Programda Büyükşehir tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz