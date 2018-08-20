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Bugün 13:33 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:39 TSİ )

TEM Otoyolu, bugün boşaldı

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların trafiği kilitlediği TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde arife günü yollar bomboş kaldı.

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9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte geçen Cuma gününden itibaren TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu'ndan çıkarak D-100 Karayolu'na yönelenler burada da trafiği kilitledi. Arife günü ise yolların bomboş olması dikkat çekti. TEM Otoyolu'nun hem Ankara hem de İstanbul istikametlerinde normalin altında trafik gözlendi.

Bugün 13:33 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

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