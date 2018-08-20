9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte geçen Cuma gününden itibaren TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu'ndan çıkarak D-100 Karayolu'na yönelenler burada da trafiği kilitledi. Arife günü ise yolların bomboş olması dikkat çekti. TEM Otoyolu'nun hem Ankara hem de İstanbul istikametlerinde normalin altında trafik gözlendi.
Bugün 13:33 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:39 TSİ )
TEM Otoyolu, bugün boşaldı
Kurban Bayramı tatili için yola çıkanların trafiği kilitlediği TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde arife günü yollar bomboş kaldı.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz