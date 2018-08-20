Kurban Bayramı arifesinde Bağçeşme Mahallesi'nde bulunan asker ve polis şehitliklerini Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ve Kocaeli İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına çiçek bırakılarak, dualar okundu. Vali Yardımcısı Balaban şehit yakınları ile görüşerek, bayramlarını kutladı.
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Vali Yardımcısı Balaban, şehit aileleri ile bayramlaştı
Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kurban Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret ederek, şehit aileleri ile bayramlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz