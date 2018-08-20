Vali Yardımcısı Balaban, şehit aileleri ile bayramlaştı

Kurban Bayramı arifesinde Bağçeşme Mahallesi'nde bulunan asker ve polis şehitliklerini Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ve Kocaeli İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına çiçek bırakılarak, dualar okundu. Vali Yardımcısı Balaban şehit yakınları ile görüşerek, bayramlarını kutladı.