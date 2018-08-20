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Bugün 13:41 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:02 TSİ )

İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti

Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, park ettiği otomobilinin bir anda hareket etmesi sonucunda durdurmaya çalıştığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaptırdığı inşaatta çalışan işçilere yemek götüren Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, 34 ZB 9350 plakalı otomobilini inşaatın bulunduğu sokağa park etti. Aracından indikten sonra bir anda hareket eden otomobili gören Özel, aracını yakalayıp durdurmaya çalıştı. Bu esnada dengesini kaybederek yere düşen Özel, geri geri kayan otomobilinin altında kalarak ağır yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özel, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Özel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı duyan Özer’in yakınları Kocaeli Devlet Hastanesi’ne akın ederken, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban ve Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı an Yıkılmaz, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın meydana geldiği yerde polis ekiplerinden bilgi alan Vali Yardımcısı Balaban, yaptığı açıklamada, “Başımız sağ olsun. Şu anda incelemelerimiz devam ediyor. İncelemeler sonucunda netleşir olay. Olay çok taze daha. Şimdi olay, böyle, şöyle olsun dersek yanlış olur. Genel incelemelerin yapılması lazım. Otopsi, araç incelemelerinin ardında göreceğiz genel durumu” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, Özel’in cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Bugün 13:41 TSİ - Asayiş

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