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Bugün 14:03 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:04 TSİ )

Doğan'dan pazarcılara müjde!

İzmit'te uzun yıllardır gündemi meşgul eden Perşembe ve Cumartesi Pazarlarının taşınma işi bayram sonrası gerçekleşecek.

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Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan Perşembe ve Cumartesi Pazarlarının 27 ve 29 Ağustos tarihlerinde Doğukışlada yapılan yeni kapalı pazar alanında faaliyete başlayacağını belirterek bu konuda Pazarcılar Odamız AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımız ile yaptığımız toplantılar sonunda her iki pazarımızın da artık yeni yerlerinde faaliyet göstermeleri kararlaştırıldı. Aldığımız yeni karara göre yaklaşık bin 500 pazarcı esnafımız  daha modern ve sağlıklı ortamda faaliyet gösterecektir.

Perşembe pazarı 27 Ağustosta Cumartesi  pazarı da 29 Eylül de yeni yerlerinde halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Böylelikle şehrimizde pazarcılarımızın çok önemli bir sorunu daha çözüme kavuşmuş oluyor. Halen şehrimizin 8 ayrı noktasında kapalı Pazar bulunuyor. Pazar pazarı  ve birkaç küçük semt pazarı hariç bütün pazarcılarımız içerisinde her türlü sosyal donatının yer aldığı son derece modern kapalı pazarlarda faaliyet göstereceklerdir şeklinde konuştu. Doğukışladaki kapalı pazar ile ilgili olarak Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan AK Parti İlçe Başkanı Hasan Ayaz Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç ve Zabıta Müdürü Nihat Kaymak bir araya gelerek son değerlendirmeyi yaptılar.

Bugün 14:03 TSİ - Gündem

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