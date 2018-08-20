Zeybek: Yola çıktıklarımı yolda bulduklarıma değişmem

AKP’de MKYK Üyesi seçilen Milletvekili Emine Zeybek, bir teşekkür mesajı yayınladı. Zeybek’in ifadeleri şu şekilde: “Vefa insan olmanın hayattaki en mühim şartlarından biridir. Vefamız milletimiz, devletimiz, bayrağımız içindir. Vefamız tarihimiz, töremiz, bağımsızlığımız içindir. Vefamız yol arkadaşlığımız, fikirdaşlığımız, gönüldaşlığımız içindir. 6. Olağan Kongremizde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmem vesilesiyle tebriklerini ileten başta AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı, tüm ilçe teşkilatları, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, il ve ilçe kadın kolları, il ve ilçe gençlik kolları, kıymetli partililerimiz ve çok değerli tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi bildirmeyi borç bilirim.

YOLA ÇIKTIKLARIMI YOLDA BULDUKLARIMA DEĞİŞMEM



Siyaset sahnesine ilk çıktığı günden bu yana içerisinde olmayı şeref bildiğim AK Partimizin değerli mensupları ile yol yürümenin, omuz omuza vermenin gururunu ömrüm oldukça taşıyacağım. Biz yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değiştirecek bir siyasi anlayışın değil, yılların eskitemediği dava arkadaşlığının neferleriyiz. Bulunduğumuz konum her ne olursa olsun aynı disiplin, aynı şuur, aynı inançla Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenmiş, millete hizmet aşkıyla yaşayan bir partiyiz. Bizi tüm diğerlerinden ayıran en mühim vasfımız budur.

DESTEKLERİNİZE İHTİYACIMIZ VAR



Yediden yetmişe tüm milletimize, hemşerilerimize, partili arkadaşlarımıza kapımız nasıl bugüne kadar her daim açıksa, bir telefon kadar uzaklarında isek bundan sonra da aynı bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz. Niyetimiz ve azmimiz bu yöndedir. Dostlarımızın duaları bugüne kadar nasıl bizimle olmuşsa bundan sonra da artarak devamını istirham ederiz. Desteklerinize ve tenkitlerinize her zamankinden çok ihtiyacımız olduğunu lütfen unutmayınız. Allah mahcup etmesin.”