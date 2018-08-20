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Bugün 14:26 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:28 TSİ )

Eryarsoy'dan bayram mesajı

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram mesajı yayınladı

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Değerli hemşerilerim; öncelikle şahsım ve teşkilatım adını mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor, başta tüm İslam âlemi olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Bayramlar, sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir. Bayram, paylaştıkça anlam kazanır. Bayramlaşmak barışmaktır, bayramlaşmak kucaklaşmaktır, bayramlaşmak yardımlaşmaktır. Bayram günlerini insanlarımızı birbirine yakınlaştıran, manevi değerlerimizin en üst seviyede yaşandığı çok müstesna zamanlar olarak idrak ediyoruz. Bayramlar vesilesiyle yaşadığımız bu güzelliklerin daim olması, birbirimize ve ülkemize olan sevgimizi arttırması en büyük dileğimdir. 


Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve sosyal yardımlaşma ile dayanışma duygularının en güzel göstergesi olan, bir mübarek Kurban Bayramını daha karşılamanın mutluluğu içerisinde bulunmaktayız. Yüreklerde kurulan gönül köprüleri ile uzağı yakın eden bayramlar, dostluğu, barışı, huzuru, geleceği, soframızı, mutluluğumuzu, hüznümüzü, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi en sıcak şekliyle hissettiğimiz mübarek ve mukaddes günlerdir.

Bu mübarek günlerde; eğer varsa dargınlıkları, kırgınlıkları bu güzel vesileyle yok edelim; dostlukları pekiştirelim, çocukları, yoksulları, yetimleri, düşkün ve yaşlıları, yetiştirme yurdunda kalan yavrularımızı, huzurevinde yaşamını sürdüren büyüklerimizi, şehit ailelerimizi, gazilerimizi, hasta ve bayramı kutlayamayacak durumda olan fakirlerimizi ziyaret ederek, gönüllerini alalım ve bu mutluluğu onlarla paylaşalım.

İnanıyorum ki bu birlik, beraberlik ruhunu, bu duygu birliğini daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacak, daha güzel ve aydınlık yarınlara ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramımızın İslam âlemine ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, ülkemize, bütün vatandaşlarımıza, bütün insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Bugün 14:26 TSİ - Siyaset

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