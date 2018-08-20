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AKP'li başkanlarda kıyım

AKP’nin karar organı MKYK ve MYK’da yüzde 60 oranında değişim yaşandı. Yenilenme, yerel yönetimlerde de sürecek.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin 3’üncü Olağanüstü Kongresi sırasında “metal yorgunluğunun atılması” olarak değerlendirdiği değişim ve yenilenme süreci devam ediyor.

Süreç, ilk olarak partinin belde, ilçe ve il teşkilatlarında başladı.

Değişim önceki günkü AKP’nin 6’ncı Olağan Kongresinde de devam etti. Kongrede AKP’nin karar organı Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) yüzde 60, il kongrelerinde de yüzde 51 oranında bir yenilenme gerçekleştirildi.

Partinin en yetkili karar alma organı olan MKYK’daki 50 sandalyenin 29’unun sahibi değişti. MKYK içerisinden seçilen partinin A takımı olarak ifade edilen MYK’da da 15 sandalyenin 9’una başka isimler oturdu. Öte yandan AKP, 24 Haziran’daki seçimde 600 kişilik milletvekilliği listesinde de 433 yeni isme yer vermişti.

RAPORLAR TAKİP EDİLİYOR

Türkiye gazetesinden Damla Peker’in haberine göre; AKP’de yaşanan bu değişim ve yenilenme süreci yerel yönetimlerde de sürecek. AKP kongresi ile başlatılan yerel seçim hazırlıkları kapsamında hangi isimlerin değişeceği netleşmiş olacak. Bu süreçte AKP Genel Merkezi tarafından yerel yönetimler yakından takip edilecek.

Belediyeler Başkanlarının yıllık ve 5 yıllık değerlendirme raporları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmak üzere güncel olarak takip ediliyor. Raporda belediye verileri, anket ve seçim sonuçları, belediye başkanı ile ilgili değerlendirmeler, siyasi ve genel değerlendirmeler yer alıyor.

Bugün 14:33 TSİ - Siyaset

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