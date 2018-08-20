“Bayramlarımız hoşgörünün, kardeşliğinin, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı günlerdir. Ne yazık ki bitmeyen terör olayları, her gün gelen acı şehit haberleri, halk içerisinde yaratılan ayrıştırma çabaları, ekonomik buhran ve çözülmeyi bekleyen daha bir çok sorun ile yine bir bayramı karşılamaktayız. Sadece hanelerimizde, mahallelerimizde değil, her gün ülke genelinde farklı pencerelerde yaşanan zorluklara ve acılara şahitlik ediyoruz. Adaletin eksiksiz sağlandığı, gelir adaletsizliğinin ortadan kalktığı, kimseyi kimseden ayrıştırmadan yaşayacağımız, anaların vatan için evlatlarını al bayrağa sarılı tabutlarda değil hak ettikleri yüksek mevki ve makamlarda göreceği, barışın ve huzurun daim olacağı bir Türkiye elbet mümkündür. Dileriz ki bu Kurban Bayramı, özlemini duyduğumuz barış ve huzur içerisinde olan bir Türkiye’nin başlangıcına vesile olur. Herkesin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlarız.”
Bugün 15:02 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:03 TSİ )
Başkanvekilleri Çetin ve Yıldızlı’dan bayram mesajı
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanvekilleri Berna Çetin ve Harun Özgür Yıldızlı Kurban Bayramı dolayısı ile ortak bir kutlama mesajı yayınladı. Çetin ve Yıldızlı yayınladıkları mesajda şu ifadelere yer verdi;
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Bugün 15:02 TSİ - Siyaset
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz