Başkanvekilleri Çetin ve Yıldızlı’dan bayram mesajı

“Bayramlarımız hoşgörünün, kardeşliğinin, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı günlerdir. Ne yazık ki bitmeyen terör olayları, her gün gelen acı şehit haberleri, halk içerisinde yaratılan ayrıştırma çabaları, ekonomik buhran ve çözülmeyi bekleyen daha bir çok sorun ile yine bir bayramı karşılamaktayız. Sadece hanelerimizde, mahallelerimizde değil, her gün ülke genelinde farklı pencerelerde yaşanan zorluklara ve acılara şahitlik ediyoruz. Adaletin eksiksiz sağlandığı, gelir adaletsizliğinin ortadan kalktığı, kimseyi kimseden ayrıştırmadan yaşayacağımız, anaların vatan için evlatlarını al bayrağa sarılı tabutlarda değil hak ettikleri yüksek mevki ve makamlarda göreceği, barışın ve huzurun daim olacağı bir Türkiye elbet mümkündür. Dileriz ki bu Kurban Bayramı, özlemini duyduğumuz barış ve huzur içerisinde olan bir Türkiye’nin başlangıcına vesile olur. Herkesin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlarız.”