Milyonlarca emekliye maaş şoku!

Geçmiş yıllarda emekli aylıklarıyla memur maaşları genellikle bayramlardan önce ödenirken bu bayram emeklilerin önemli bir kısmı adeta maaş şoku yaşadı. Sosyal Güvenlik Kurumu, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada emekli aylıkları ödemelerinin öne alınacağını duyurdu. SGK açıklamasında, “Emeklilerimiz ve hak sahiplerinin bayram tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemeleri öne alınacaktır. Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos 2018 Cumartesi gününden itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos 2018 Pazartesi tarihinde bankalardan ödenecektir” denildi.

Erken ödemeyi müjdeleyen SGK'nın aynı açıklamada açık bir şekilde 26 Ağustos, 27 Ağustos ve 28 Ağustos'ta aylık alan emeklilere bayram öncesinde maaş ödenmeyeceğini bildirmeyince kafası karışan milyonlarca emekli, bütün emekli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini düşünüp arife günü bankalara gitti. Ancak bankalar, aylıklarını her ayın 26'sında alan SSK emeklileriyle, yine aylıklarını her ayın 26, 27 ve 28'inci günlerinde alan Bağ-Kur emeklilerine SGK tarafından maaşların yatırılmadığı bildirildi.

İŞTE MAAŞ ŞOKU YAŞAYAN EMEKLİLER

Eski SSK'lı olarak bilinen işçi emeklileri, tahsis numaralarına göre her ayın 17 ile 26'ıncı günleri arasındaki 10 ayrı günde aylıklarını bankalardan çekiyor. Ödeme günü 17 ve 18'ine denk gelen emekliler aylıklarını zaten 17'sinde aldılar. Ödeme günü 19 ve 20'sine denk gelen emeklilerin aylıkları arife günü ödendi. Ödeme günü 21, 22, 23 ve 24'üncü güne ve dolayısıyla bayrama denk gelenlerle 25 Ağustos Cumartesi günü ödenecek olanlar erken ödemeden yararlandırıldı, aylıkları 20 Ağustos arife günü ödendi. Ancak tahsis numarası sıfırla biten ve ödeme günü ayın 26'ncı gününe denk gelen emekliler ise erken ödemeden yararlandırılmadığı için bayrama aylıksız girdiler. Bu emekliler aylıklarını ancak 27 Ağustos pazartesi günü, yani bayramdan sonra alabilecekler.

BÜYÜK ŞOKU BAĞ-KUR'LULAR YAŞADI

Eski Bağ-Kur emeklilerinde durum daha da vahim. Tahsis numarası 5,7 ve 9 rakamı ile biten ve aylık ödemeleri ayın 25'ine denk gelen Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da bayram öncesi hesaba yattı. Ancak Bağ-Kur emeklilerinin asıl büyük kısmını oluşturan ve tahsis numaraları 0,1,2,3,4,6 ve 8 rakamlarıyla bitip ayın 26, 27 ve 28'inci gününde aylık alan milyonlarca emeklinin maaşı bayram öncesinde yatırılmadığı için ödemeler bayram sonrasına kaldı. 26 Ağustos Pazar gününe denk geldiği için bu emekliler aylıklarını 27 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerinde alabilecekler. Eski Emekli Sandığı emeklileri ise emekli aylıklarını ayın ilk 5 günü içinde aldıkları için yaşanan karmaşadan etkilenmediler.

Kaynak: Sözcü