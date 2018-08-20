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2 bin kurbanlığın yüzde 95'i satıldı

İzmit'te Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce açılan hayvan pazarına getirilen 2 bin kurbanlığın yüzde 95'i satıldı.

Hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu mask
Hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu mask
Hayvan pazarlarında arife günü yoğunluğu mask
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İzmit'te Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce açılan hayvan pazarına getirilen 2 bin kurbanlığın yüzde 95'i satıldı.

Bugün 15:30 TSİ AA Kocaeli- Gündem

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