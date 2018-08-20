İzmit'te Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce açılan hayvan pazarına getirilen 2 bin kurbanlığın yüzde 95'i satıldı.
Bugün 15:30 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:29 TSİ )
2 bin kurbanlığın yüzde 95'i satıldı
İzmit'te Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce açılan hayvan pazarına getirilen 2 bin kurbanlığın yüzde 95'i satıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz