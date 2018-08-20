Hereke, D.Dere’ye gol oldu, yağdı: 6-2

Kocaeli amatör futbol liglerinde 2018-2019 sezonu Eylül ayında başlayacak. Yeni sezon yaklaşırken Amatör Süper Futbol Ligi ve 1.Küme Futbol Ligi takımları, çalışmalarını tempoyu artırarak sürdürüyor. Bir yandan da hazırlık maçı yapan takımlar, güç deniyor.

Kocaeli Amatör Süper Ligi B Grubu’nda, bu sezon güçlü kadro ile şampiyonluk mücadelesi verecek olan Değirmenderespor, 1. Küme Futbol Ligi’nin flaş transferleriyle dikkat çeken takımı, eski BAL temsilcimiz Körfez Belediye Hereke Yıldızspor ile hazırlık maçında İhsaniye’de karşılaştı. Hereke Yıldızspor, bir üst ligdeki rakibi Değirmenderespor’u tam 6-2 yendi.

PROFESYONELDEN AMATÖRE DÖNENLER VAR…

Hereke Yıldızspor kadrosunda, Gölcükspor’un eski futbolcusu Aydın ve geçen sezon Derbentspor formasını giyen golcü futbolcu Halil Kılıç gibi oyuncular yer alırken, Değirmendere önünde güzel futboluyla şimdiden gücünü gösterdi ve ligin çok çok üstünde bir takım olduğunu ispatladı. Hereke Yıldızspor teknik sorumlusu Ayhan Filiz ve Koordinatör Yusuf Örengül, oynanan futboldan memnun olduklarını söyledi.

DEĞİRMENDERE HENÜZ HAZIR DEĞİL…

Süper Lig B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi verecek olan, ancak henüz hazır gözükmeyen Değirmendere’de ise teknik sorumlu olarak, İlimizde tanınan, birçok takımda görev alan Naci Keleş görev yapıyor. 6 gol yiyen takımın teknik adamı Keleş, futbolcularına adeta isyan etti. Hazırlık maçı olmasına rağmen alınan yenilgi can sıktı.

DEĞİRMENDERE: 2

KÖR.BLD. HER YILDIZ: 6

STAT: İhsaniye

HAKEM: Fatih Üstüner ***

DEĞİRMENDERE: Onurcan **, Berkay ** (Hakan Ateş **), Kerim Yaşar ** (Murat Sarıyer **), Murat ** (Mustafa *), Armağan **, Kamil ** (Ertuğrul **), Volkan ** (Eren **), Hamza **, Rüstem **, Orhan **, Y.Emre **

KÖR. BLD. HER. YILDIZ: Murat *** (Selim **), Samet ***, Uğur *** (Şahin ***), Mesut *** (Sefa **), Hakan Tural ***, Halil Arslan *** (Mesut ***), Halil Kılıç ***, Aydın *** (Bayram **), Ender *** (Bedirhan **), Feyyaz ***, Aygün **

GOLLER: Halil Kılıç DK.27, Oğuzhan DK.43, Mesut DK.50, Şahin DK.55, Bayram DK.62 (Kör Bld Her Yıldız), Murat DK.38 K.Kalesine, Volkan DK.59 (Değirmendere)