Darıca’ya destek verilsin Süper Lig heyecanı gelsin  

HEPİMİZ KOCAELİSPOR’U DESTEKLİYORUZ

Başkan Karabacak, kendi yağıyla kavrulan bir kulüp olarak 2.Lig heyecanını kente getirmekten gurur duyduklarını belirtip, “Eğer isteniyorsa, Süper Lig’e de çıkarız. Destek verilsin yeter. Biz de Kocaelisporumuzu destekliyoruz. Ben bizzat, Darıca’nın Sakarya gibi bir maçında, takımımı, elinde Kocaelispor’a destek veren pankartla sahaya çıkardı. Her türlü hakareti göze alarak bunu yaptım ve bununla da gurur duyuyorum.

Kocaelispor tabii ki ağabey takımdır. Şu anda 2.Lig’de bulunan Darıca’ya destek verilirse, kısa sürede ve transferler yapılarak Süper Lig heyecanı gelir. Bu da bir başka proje olarak kenarda durmalıdır. Biz bu yıl yine kendi imkanlarımızı kullanarak 2.Lig’e başlayacağız. Hedefimiz 1.Lig ve sonra da Süper Lig’tir” dedi.