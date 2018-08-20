Elimizden gelenin en iyisini yapacağız  

KİMSENİN KARA KAŞINA, KARA GÖZÜNE BAKMIYORUZ

Mert Köprücü, dev bütçeli takımlar arasında boğuşacaklarını dile getirerek “Biz daha yeni bir takımız. Bütçemiz belli ve ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Kentimize yıllar sonra süper Lig heyecanı getirmenin mutluğunu yaşıyoruz. Herkesten destek bekliyoruz. Dünya devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş arasında mücadele vereceğiz. Sporseverlere bu heyecanı yatacağımız için şimdiden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Köprücü, transferde bazı oyuncuların reklamlarla öne çıktığını, buna aldanmamak gerektiğini dile getirerek, yabancı haklarını kaliteli, en yüksek faydayı sağlayacak şekilde araştırdıklarını söyleyip “Bize yakışan transferler yapacağız. Sokağa atılacak bir liramız bile yoktur. Ben menajerlerle iş yapmam. Bu kentin çocuğuyum ve kendi transferimi kendim yaparım. Kentimize yakışan transferler yapacağız. İzmit Belediyespor ve Kocaeli halkına yakışanı yapacağız. Kimsenin kara kaşına kara gözüne bakıp transfer yaptırarak, kulübümüzü zarar uğratmayacağız” dedi.