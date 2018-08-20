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Bugün 15:54 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:56 TSİ )

Helin Ataç’ın yıldızı yükseliyor

Türk Kadın futbol milli takımlarında artık Kocaelili sporcuları görmek sıradan hale geldi.

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 Bunlar içerisinde sürekli olarak Ay Yıldızlı milli formayı giyen ve yavaş yavaş A takım seviyesine yükselen Helin Ataç, U-19 Milli takımı ile Polonya seferine çıkacak. U19 Kadın Milli Takımının Polonya maçları aday kadrosu açıklandı. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nden Helin Ataç da kadroya dahil edildi. 

28 ve 30 Ağustos 2018 tarihlerinde Polonya ile iki hazırlık maçı yapacak Milli Takımımızda, aday kadroya davet edilen oyuncular, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 12.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de bir araya gelecek. U19 Kadın Milli Takımımız, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Varşova'ya geçecek.

Bugün 15:54 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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