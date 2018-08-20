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Boş arazide bulunan otlar alev aldı

Gölcük'te bir anda tutuşan ve rüzgarın etkisi ile ormanlık alana yaklaşan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Olay, Gölcük Lütfiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı boş arazide bulunan otlar alev aldı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana yaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yarım saat süren çalışma ile yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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