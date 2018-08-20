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Bugün 16:11 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:34 TSİ )

Kentin bayramlaşma günleri belli oldu

Yarın başlayan Kurban Bayramı’nda, ilimizdeki kurum ve kuruluşların bayramlaşma günleri de belli oldu. Kentin en çok merak ettiği ve şehrin tüm siyasi kanadını bir araya getiren Kent Bayramlaşması, her yıl olduğu gibi sene de bayramında ikinci günü olarak belirlendi

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Kocaeli’de yapılacak bayramlaşma günleri şu şekilde;

21 Ağustos Salı- Bayramın birinci günü programları

17.00 - AKP Kandıra İlçe Başkanlığı

22 Ağustos Çarşamba – Bayramın ikinci günü programları

CHP İl Örgütü, İzmit İlçe Başkanlığında bayramın 2. günü saat 12.00’de partililer ile bayramlaşacak.

CHP’nin ilçe bayramlaşma saatleri ise şu şekilde;

İZMİT                                                 12.00
DERİNCE                                            13.30
GEBZE                                                13.30
KÖRFEZ                                              14.30

DARICA                                              14.30

KANDIRA                                            15.00

BAŞİSKELE                                          15.00
DİLOVASI                                            15.30

ÇAYIROVA                                          15.30

KARTEPE                                            16.00

GÖLCÜK                                             16.30

KARAMÜRSEL                                    17.30

AKP İl Teşkilat Bayramlaşması bayramın 2. günü saat 12.00’de il binasında yapılacak.

AKP’nin ilçe teşkilatlarının ise bayramlaşma günleri şu şekilde;

09.30 - AKP Gölcük İlçe Başkanlığı

09.30 – AKP Körfez İlçe Başkanlığı

09.30 – AKP Çayırova İlçe Başkanlığı

10.00 – AKP Derince İlçe Başkanlığı

10.30 – AKP Başiskele İlçe Başkanlığı

10.30 – AKP Karamürsel İlçe Başkanlığı

10.30 – AKP Darıca İlçe Başkanlığı

10.30 – AKP Kartepe İlçe Başkanlığı

10.30 – AKP Dilovası İlçe Başkanlığı

10.30 AKP Gebze İlçe Başkanlığı

11.00 AKP İzmit İlçe Başkanlığı

MHP İl Teşkilatı, bayramın 2. Günü saat 14.00’de Yeni Cuma Camii karşısında Aynalı Cafe’nin önünde partililerle bayramlaşacak.

İYİ Parti İl Teşkilatı, bayramın 2. günü saat 11.00’de il binasında bayramlaşma programını gerçekleştirilecek.

Saadet Partisi, bayramın 2. günü saat 13.30’da İzmit ilçe binasında bayramlaşacak.

Başiskele Belediyesi Kent Bayramlaşması Kurban Bayramı’nın 2. günü saat 11.00’ da belediye binasında gerçekleşecek.

Derince Belediyesi’nin düzenlenecek olan bayramlaşma töreni, 22 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’de Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda gerçekleşecek.

Körfez Ticaret Odası Bayramlaşma Programı 22 Ağustos Çarşamba Günü 11.00-12.30 saatleri arasında KOTO’da gerçekleştirilecek.

Valilik bayramlaşma programları;

12.00          İzmit Seka Devlet Hastanesinde bayramlaşma

13.00          Kocaeli Devlet Hastanesinde bayramlaşma

14.00             Kent Bayramlaşması

16.00                    İl emniyet müdürlüğünde bayramlaşma

16.40           İl jandarma komutanlığında bayramlaşma

17.30          Deniz eğitim ve öğretim-garnizon komutanlığında bayramlaşma

STK’ların bayramlaşma programı;

11.00              Lastik-İş Bayramlaşma  (Sendika Binası)

11.00              Başiskele Belediyesi Bayramlaşma

11.00              Körfez Ticaret Odası Bayramlaşması

12.30              Kocaeli Ticaret Odası Bayramlaşması

14.00              Kent Bayramlaşması (Dolphin)

15.00              Genç Kocaelililer Derneği (Lokalde)

15.00              TÜMSİAD Bayramlaşma (Dernek Binası Önünde)

Bugün 16:11 TSİ - Gündem

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