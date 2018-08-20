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Kentin bayramlaşma günleri belli oldu

Yarın başlayan Kurban Bayramı’nda, ilimizdeki kurum ve kuruluşların bayramlaşma günleri de belli oldu. Kentin en çok merak ettiği ve şehrin tüm siyasi kanadını bir araya getiren Kent Bayramlaşması, her yıl olduğu gibi sene de bayramında ikinci günü olarak belirlendi