Kentin bayramlaşma günleri belli oldu

Kocaeli’de yapılacak bayramlaşma günleri şu şekilde;
21 Ağustos Salı- Bayramın birinci günü programları
17.00 - AKP Kandıra İlçe Başkanlığı
22 Ağustos Çarşamba – Bayramın ikinci günü programları
CHP İl Örgütü, İzmit İlçe Başkanlığında bayramın 2. günü saat 12.00’de partililer ile bayramlaşacak.
CHP’nin ilçe bayramlaşma saatleri ise şu şekilde;
İZMİT 12.00
DERİNCE 13.30
GEBZE 13.30
KÖRFEZ 14.30
DARICA 14.30
KANDIRA 15.00
BAŞİSKELE 15.00
DİLOVASI 15.30
ÇAYIROVA 15.30
KARTEPE 16.00
GÖLCÜK 16.30
KARAMÜRSEL 17.30
AKP İl Teşkilat Bayramlaşması bayramın 2. günü saat 12.00’de il binasında yapılacak.
AKP’nin ilçe teşkilatlarının ise bayramlaşma günleri şu şekilde;
09.30 - AKP Gölcük İlçe Başkanlığı
09.30 – AKP Körfez İlçe Başkanlığı
09.30 – AKP Çayırova İlçe Başkanlığı
10.00 – AKP Derince İlçe Başkanlığı
10.30 – AKP Başiskele İlçe Başkanlığı
10.30 – AKP Karamürsel İlçe Başkanlığı
10.30 – AKP Darıca İlçe Başkanlığı
10.30 – AKP Kartepe İlçe Başkanlığı
10.30 – AKP Dilovası İlçe Başkanlığı
10.30 AKP Gebze İlçe Başkanlığı
11.00 AKP İzmit İlçe Başkanlığı
MHP İl Teşkilatı, bayramın 2. Günü saat 14.00’de Yeni Cuma Camii karşısında Aynalı Cafe’nin önünde partililerle bayramlaşacak.
İYİ Parti İl Teşkilatı, bayramın 2. günü saat 11.00’de il binasında bayramlaşma programını gerçekleştirilecek.
Saadet Partisi, bayramın 2. günü saat 13.30’da İzmit ilçe binasında bayramlaşacak.
Başiskele Belediyesi Kent Bayramlaşması Kurban Bayramı’nın 2. günü saat 11.00’ da belediye binasında gerçekleşecek.
Derince Belediyesi’nin düzenlenecek olan bayramlaşma töreni, 22 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’de Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda gerçekleşecek.
Körfez Ticaret Odası Bayramlaşma Programı 22 Ağustos Çarşamba Günü 11.00-12.30 saatleri arasında KOTO’da gerçekleştirilecek.
Valilik bayramlaşma programları;
12.00 İzmit Seka Devlet Hastanesinde bayramlaşma
13.00 Kocaeli Devlet Hastanesinde bayramlaşma
14.00 Kent Bayramlaşması
16.00 İl emniyet müdürlüğünde bayramlaşma
16.40 İl jandarma komutanlığında bayramlaşma
17.30 Deniz eğitim ve öğretim-garnizon komutanlığında bayramlaşma
STK’ların bayramlaşma programı;
11.00 Lastik-İş Bayramlaşma (Sendika Binası)
11.00 Başiskele Belediyesi Bayramlaşma
11.00 Körfez Ticaret Odası Bayramlaşması
12.30 Kocaeli Ticaret Odası Bayramlaşması
14.00 Kent Bayramlaşması (Dolphin)
15.00 Genç Kocaelililer Derneği (Lokalde)
15.00 TÜMSİAD Bayramlaşma (Dernek Binası Önünde)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz