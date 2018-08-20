Almanya’daki Türkler, Merkel’den Azerbaycan için destek istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kurban Bayramı sonrasında önce Azerbaycan’ı, sonra da Ermenistan’ı ziyaret edecek. Almanya’da yaşayan Türklerin Başbakan Merkel’den bazı talep ve önerileri oldu. Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Başbakan Merkel’in Azerbaycanlıları ziyaret etmesini sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi. Dündar, Almanya’da yaşayan Türklerin Azerbaycan’ı ziyaret edecek olan Merkel’den istek ve önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

KARŞILIKLI SAMİMİYET

“Alman-Azerbaycan ilişkileri eski tarihe ve karşılıklı samimiyete dayanmaktadır. 19. yüzyılın başında birkaç Alman yerleşiminin kurulması, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesine katkıda bulunmuştur. Azerbaycan'daki asırlara dayanan multikulturalizm ve hoşgörü gelenekleri o dönemlerde her iki halkın çok samimi yaşamasına imkan yaratmış ve Azerbaycan'daki evleri, Lutheran kilise ve mimari örneklerinin günümüze kadar Azerbaycan'da muhafaza edilmesine imkan sağlamıştır.

100 ALMAN FİRMASI

Şu anda, Azerbaycan'da 100'e yakın Alman şirketi faaliyet göstermektedir. 2017 yılında, ülkenizin Güney Kafkasya bölgesi ülkeleri ile toplam ticaret hacmi içindeki tahmini payı % 66'dır. Ülkelerimiz arasındaki ticaret cirosu 1.0 milyar dolara yaklaşmaktadır. Azerbaycan, Avrupa Birliği'nin güvenilir bir taraftarı ve Avrupa Birliği ile ilişkiler, ortak menfaatler, ortak çıkarlar ve ortak çıkarlara saygı geliştirmek için güçlü bir siyasi irade göstermektedir.

ERMENİ SOYKIRIMI

Bu anlamda, Almanya her zaman uluslararası hukuk ilkelerine saygı göstererek, adil bir konuma sahip lider bir ülke olmuştur. Umarız, Almanya bu prensiplerine sadık kalarak AGİT Minsk Grubu üyesi olarak bizim için temel konu olan Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilmiş % 20 topraklarının boşaltılması ve işgal edilmiş topraklardan zorla uzaklaştırılmış Azerbaycanlıların kendi topraklarına dönmesi, hem de Hocalı Soykırımı için adaletin onarılması faaliyetlerini daha da güçlendirecektir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL KATKI

Bugün Almanya, Azerbaycanlıların da yaşadığı ve özgürce çalıştığı gelişmiş bir ülkedir. Almanya-Azerbaycan ve Avrupa Birliği-Azerbaycan ilişkilerinin her yönden gelişmesi, her iki ulusun birbirini daha yakından tanıması, Azerbaycanlıların Almanya'ya entegrasyonunun hızla ve etkili uygulanması ve yaşadıkları ülkenin siyasi, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkı vermesi Almanya'da yaşayan Azerbaycanlıların temel amaçlarından biridir.

BAŞBAKAN MERKEL’İN ZİYARETİ

Azerbaycan-Almanya ilişkilerinin 200 yıldan fazla tarihe sahip olmasına rağmen, Almanya Başbakanı'nın Azerbaycan ziyareti tarihte bir ilktir. Bu ziyaretin, Almanya-Azerbaycan ve AB-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir aşama için zemin yaratacağını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine önemli bir destek sağlayacağını umuyoruz.

TOPRAKLARIN İŞGALİ

Bu açıdan da, Almanya Başbakanı sayın Angela Merkel'e Azerbaycan’a seferinde başarılar diler ve Ermenistan'a da yapacakları ziyaret sırasında, ülkenin liderliğini Azerbaycan topraklarının işgalinin sona ermesini talep etmeye çağırıyoruz. Bizler, Almanya'da yaşayan Azerbaycanlılar da bu konuda sahip olduğumuz her türlü desteği vermeye hazırız. Saygılarımızla, Almanya'da yaşayan Azerbaycanlılar”