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Almanya’daki Türkler Merkel’den destek istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kurban Bayramı sonrasında Azerbaycan’ı ziyaret edecek. Almanya’da yaşayan Türklerin Başbakan Merkel’den bazı talep ve önerileri oldu

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Almanya Başbakanı Angele Merkel’in Kurban Bayramı sonrasında Azerbaycan’ı ziyaret edecek olması, ilimizde yaşayan Azerileri de heyecanlandırdı. Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Başbakan Merkel’in Azerbaycanlıları ziyaret etmesini sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi. Dündar, Almanya’da yaşayan Türklerin Azerbaycan’ı ziyaret edecek olan Merkel’den istek ve önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

TOPRAKLARIN İŞGALİ

Ziyaretle ilgili dernek tarafından yapılan açıklamada, “Bu açıdan da, Almanya Başbakanı sayın Angela Merkel'e Azerbaycan’a seferinde başarılar diler ve Ermenistan'a da yapacakları ziyaret sırasında, ülkenin liderliğini Azerbaycan topraklarının işgalinin sona ermesini talep etmeye çağırıyoruz. Bizler, Almanya'da yaşayan Azerbaycanlılar da bu konuda sahip olduğumuz her türlü desteği vermeye hazırız” ifadeleri yer aldı.

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