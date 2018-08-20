Hürriyet: Birlikteliğimiz daha da pekişsin

Hürriyet, yayınladığı kısa mesajda, “Ülke olarak beraberliğimizin ve biz olduğumuzun en güzel günleridir bayramlar. Birliğimizin ve kardeşliğimizin daha da perçinleneceği nice mutlu ve sağlıklı bayramlara erişmek dileğiyle, Kurban Bayramınızı kutlar; saygılar sunarım” değerlendirmesinde bulundu.