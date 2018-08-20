Hürriyet, yayınladığı kısa mesajda, “Ülke olarak beraberliğimizin ve biz olduğumuzun en güzel günleridir bayramlar. Birliğimizin ve kardeşliğimizin daha da perçinleneceği nice mutlu ve sağlıklı bayramlara erişmek dileğiyle, Kurban Bayramınızı kutlar; saygılar sunarım” değerlendirmesinde bulundu.
Bugün 16:19 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:21 TSİ )
Hürriyet: Birlikteliğimiz daha da pekişsin
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden mesaj yayınladı.
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Bugün 16:19 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz