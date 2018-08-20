Çiler: Bayramı coşkuyla karşılayacağız

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Çiler bayram mesajında şu ifadelere yer verdi: “İçerisinde pek çok güzelliği barındıran, birlik ve beraberliğin daha fazla hissedildiği, dostluk, barış, sevgi, kardeşlik gibi duyguların pekişip yerleştiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının çoğaldığı bir Kurban Bayramı’ nı daha coşkuyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutlarken, sevdikleri ile birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir bayram geçirmelerini diler, birlik olmamızı sağlayan güzel duyguların tüm yüreklere hakim olması temenni ederek, sevgi ve saygılarımı sunarım.”