Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Çiler bayram mesajında şu ifadelere yer verdi: “İçerisinde pek çok güzelliği barındıran, birlik ve beraberliğin daha fazla hissedildiği, dostluk, barış, sevgi, kardeşlik gibi duyguların pekişip yerleştiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının çoğaldığı bir Kurban Bayramı’ nı daha coşkuyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutlarken, sevdikleri ile birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir bayram geçirmelerini diler, birlik olmamızı sağlayan güzel duyguların tüm yüreklere hakim olması temenni ederek, sevgi ve saygılarımı sunarım.”
Bugün 16:20 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:21 TSİ )
Çiler: Bayramı coşkuyla karşılayacağız
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Kurban Bayramı dolayısıyla açıklamada bulundu
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Bugün 16:20 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz