ABD Başkanı’nın ardından Çiler’in de burnunu sıktı

17 Ağustos Depreminin 19.’uncu yıl dönümü dolayısıyla Gebze Ticaret Odası (GTO) ‘Deprem Gerçeği’ paneli düzenlendi. Düzenlenen panele GTO Başkanı Nail Çiler, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, MÜSİAD Başkanı Nihat Yıldırım, çok sayıda iş adamı ve davetliler katıldı. Kentin önde gelen isimlerini bir araya getiren buluşmada, ilimizdeki deprem gerçeği ve alınması gereken önlemler konuşularak yapılması planlanan projeler masaya yatırıldı.

“SİMÜLASYON MERKEZİ YAPILACAK”

Programda konuşma yapan GTO Başkanı Nail Çiler, “Biz depreme ne kadar hazırız bunun cevabını bulmamız gerekiyor. Bölgemize bir deprem simülasyon merkezi kazandırarak ismini Alaettin Kurt koymak istiyoruz. Bir toplanma merkezine ihtiyacımız var. Askeri Kışla’yı toplanma merkezi olarak dizayn edebiliriz” dedi.

ÇİLER’İN BURNUNU SIKTI

Konuşması sırasında 17 Ağustos depreminde bölgeyi ziyaret eden ABD eski Başkanı Bill Clinton’un burnunu sıkmasıyla tanınan Erkan Işık’ı kürsüye davet eden Nail Çiler, Işık’ın duygu ve düşüncelerini aldı. Işık, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dilerken kürsüde GTO Başkanı Nail Çiler’in de burnunu sıktı.