Miyeser -Nafiz Yakın çiftinin oğulları Cüneyt ile Semiye -Yüksel Göçmen çiftinin kızları Tülay, dünya evine girmeye hazırlanıyor. 26 Ağustos’ta Grand Delta Hotel’in balo salonunda gerçekleşecek olan düğün merasimine iki taraftan da çok sayıda davetli katılması bekleniyor. Yakın ve Göçmen aileleri yaklaşan düğün öncesinde tüm yakınları ve sevdiklerini nikahta görmek istediklerini ifade etti.
Bugün 16:42 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:44 TSİ )
Cüneyt ile Tülay dünya evine giriyor
Gebze’li Miyeser -Nafiz Yakın çiftinin oğulları Cüneyt ile Semiye -Yüksel Göçmen çiftinin kızları Tülay, Grand Delta Hotel’de gerçekleşecek olan görkemli bir düğün ile dünya evine girecekler
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Bugün 16:42 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz