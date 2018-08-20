Cüneyt ile Tülay dünya evine giriyor

Miyeser -Nafiz Yakın çiftinin oğulları Cüneyt ile Semiye -Yüksel Göçmen çiftinin kızları Tülay, dünya evine girmeye hazırlanıyor. 26 Ağustos’ta Grand Delta Hotel’in balo salonunda gerçekleşecek olan düğün merasimine iki taraftan da çok sayıda davetli katılması bekleniyor. Yakın ve Göçmen aileleri yaklaşan düğün öncesinde tüm yakınları ve sevdiklerini nikahta görmek istediklerini ifade etti.