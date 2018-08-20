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CHP’li Tarhan’dan Özdemir’e taziye ziyareti

Çayırova Belediyesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Özdemir’in babası Köksal Aydemir geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

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CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya, destek olmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Savaş Özdemir’i ziyaret ederek başsağlığı diledi.

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