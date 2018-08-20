CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya, destek olmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Savaş Özdemir’i ziyaret ederek başsağlığı diledi.
Bugün 16:43 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:44 TSİ )
CHP’li Tarhan’dan Özdemir’e taziye ziyareti
Çayırova Belediyesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Özdemir’in babası Köksal Aydemir geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.
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Bugün 16:43 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz