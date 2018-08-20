Kandıra CHP eski İlçe Başkanı Sedat Göktaş hayatını kaybetti. Göktaş’ın ölüm nedeni yaşlılığabağlı nedenler olarak öğrenildi. 67 yaşındaki Göktaş’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sedat
Göktaş’ın cenazesi Kandıra Çarş Camii’nde kılınan cenaze namazının adından tuğra verildi.
Bugün 17:18 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:23 TSİ )
CHP'li eski başkan hayatını kaybetti
Kandıra CHP Eski İlçe Başkanı Sedat Göktaş hayatını kaybetti
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Kandıra CHP eski İlçe Başkanı Sedat Göktaş hayatını kaybetti. Göktaş’ın ölüm nedeni yaşlılığabağlı nedenler olarak öğrenildi. 67 yaşındaki Göktaş’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sedat
Bugün 17:18 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz