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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu

Gölcük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalının kenarına uçtu. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

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Kaza, Gölcük İhsaniye Mahallesi İpekyolu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halil Haseki idaresindeki 34 UD 0326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan su kanalının yanına uçtu. Otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan Halil Haseki, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil, çekici yardımı ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 17:32 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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