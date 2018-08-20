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Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Kocaeli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde şehitlikleri ziyaret etti

Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi mask
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Kocaeli'de vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde şehitliklere ziyarette bulundu.

Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban da Kurban Bayramı dolayısıyla Bağçeşme Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp aileleriyle bayramlaştı.

Şehitlik ziyaretine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık da katıldı.

Şehitlikte düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Aileler de şehit yakınlarının kabirlerine ziyarette bulunarak, dua etti.

Kabirlerin bakımını yapan bazı şehit yakınları, taşlarını yıkadıkları mezarlara çiçek bıraktı.

- "Bana hala dün gibi geliyor"

Şırnak'ta 2001 yılında terör örgütüne yönelik operasyonda, arazi taraması yaparken mayına basması sonucu terhisine 2 ay kala şehit olan Burhan Sarı'nın annesi Hüsniye Sarı da oğlunun kabri başında duygulu anlar yaşadı.

Her bayram hüzünlendiklerini söyleyen Sarı, "İsterse üzerinden 100 sene geçsin, evlat işte. 17 sene geçti ama bana hala dün gibi geliyor. Oğlum biliyordu şehit olacağını, istiyordu. Allah ona gönlüne göre verdi." diye konuştu.

Bugün 17:35 TSİ AA Kocaeli- Gündem

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