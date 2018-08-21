İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bayram arifesinde kentin en yoğun noktalarından biri olan Fethiye Caddesi'nde lokum dağıtarak, vatandaşların bayramını kutladı. Hırsız ve yankesicilere karşı uygulama yapan ekipler, bayram alışverişi yapan vatandaşların güven ortamında alışverişlerini yapmalarını sağladı.
Bugün 08:06 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 08:30 TSİ )
Polis lokum ikram edip bayramlarını kutladı
İzmit’te polis bayram alışverişi yapan vatandaşlara lokum dağıtarak bayramlarını kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz