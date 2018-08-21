Kurban Bayramı namazı nedeniyle Kocaeli'deki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayram namazını tarihi Fevziye Camisi'nde kıldı.
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Kurban Bayramı nedeniyle camilerde yoğunluk yaşandı
Kurban Bayramı namazı nedeniyle Kocaeli'deki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayram namazını tarihi Fevziye Camisi'nde kıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz