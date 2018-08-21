Bayramda Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bayramda havanın nasıl olacağını da merak ediyor. İlimizde bayram boyunca havaların güzel olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre bayram boyunca Kocaeli'de hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:

1.GÜN: (Yarın)

Az bulutlu açık geçecek. Sıcaklık en yüksek 32, en düşük 20 derece. Nem %45-95 arası. Rüzgarlar kuzeydoğudan

2.GÜN: (Çarşamba)

Parçalı bulutlu. Sıcaklık en yüksek 33, en düşük 21 derece. Nem % 44-95 arası. Rüzgarlar kuzeydoğudan.

3.GÜN: (Perşembe)

Az bulutlu. En yüksek sıcaklık 33, en düşük 22 derece. Nem % 46-83 arası. Rüzgarlar kuzeydoğudan.

4.GÜN: (Cuma)

Parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 33, en düşük 23 derece. Nem % 53-93 arası. Rüzgarlar kuzeydoğudan.