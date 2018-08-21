Kurban Bayramı' nın ilk gününde hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla doldu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kendini yaralayan vatandaşlar. Kocaeli Devlet Hastanesi acil servisine gelerek tedavi altına alındı.
Bugün 09:32 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:40 TSİ )
Acil servisler acemi kasaplarla doldu
Kurban Bayramı'nın ilk günü hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla doldu.
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Bugün 09:32 TSİ - Asayiş
Muhabir Ahmet Hazer
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorumlar
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İzmitli - Bir bismillah deyin, bu ne hız..
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