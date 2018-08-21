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Acil servisler acemi kasaplarla doldu

Kurban Bayramı'nın ilk günü hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla doldu.

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Kurban Bayramı' nın ilk gününde hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla doldu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kendini yaralayan vatandaşlar. Kocaeli Devlet Hastanesi acil servisine gelerek tedavi altına alındı.

Bugün 09:32 TSİ - Asayiş

Muhabir Ahmet Hazer

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Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Bir bismillah deyin, bu ne hız..

Yanıtla . 0Beğen 21 Ağustos 09:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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