Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Anadolu otoyolunun Ankara istikametinde seyir halinde olan Cüneyd Uslu idaresindeki 34 KH 0515 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yola savrulan otomobile ise arkasından gelmekte olan Muhammet Açıkgöz idaresindeki 41 UT 899 plakalı otomobil çarptı. Kazada 34 KH 0515 plakalı otomobil sürücüsü Cüneyd Uslu yaralanırken diğer otomobildeki 4 kişilik aile ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Uslu ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Anadolu otoyolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.