Boğa iki duvar arasındaki boşluğa düştü

Derince Çenedağ Mahallesinde sahibinin bağladığı yerden ipini kopartarak kaçmaya çalışırken yaklaşık 2 buçuk metrelik yükseklikten düşen kurbanlık dana, ev ile istinat duvarı arasına sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve özel kurtarıcıların yardımı ile yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kurtarılan dana sahibine teslim edildi.

Derince Çenedağ Mahallesi NATO Caddesi adresinde ikamet eden Şeref Soysal’a ait yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki kurbanlık dana, gece saat 03: 00 sularında sahibinin bağladığı yerden ipini kopartarak kaçmaya çalıştığı esnada yaklaşık 2 buçuk metre yükseklikteki istinat duvarından aşağıya düştü. Duvar ile ev arasında sıkışan dananın sesleri üzerine Soysal, danayı düştüğü yerden kendi imkanları ile kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vinç yardımı ile kurtarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat boyunca danayı sıkıştığı yerden kurtarmak için çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin vinci, istinat duvarı ve ev arasında sıkışan dananın ağırlığını kaldıramayınca özel bir vinç firmasından yardım istendi. Olay yerine gelen vince halatlarla bağlanan dana sıkıştığı yerden kurtarılarak evin bahçesine alındı. Arka bacağının birinde kırık olduğu belirlenen dana evin bahçesine iplerle bağlandı.

Büyük bir gürültü duyup dışarı çıktık

Dana sahibi Şeref Soysal, “Evden büyük bir gürültü duyup dışarı çıktık. Dışarıda hayvanı aradım ama yoktu. Sağa sola baktım bulamadım. En son aradan aşağıya düştüğünü fark ettim. Önce ağabeyime sonra da itfaiyeye haber verdim. Danayı kurtarmanın yollarını aradık. İtfaiye geldi ama çıkartamadı. Yine de bayağı bir yardımları oldu. Sivil vinç çağırdık. Onun yardımı ile çıkartabildik” şeklinde konuştu.