Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:45 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 09:52 TSİ )

Boğa iki duvar arasındaki boşluğa düştü

İki duvar arasında sıkışan dana 4 saatlik operasyonla kurtarıldı

mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Derince Çenedağ Mahallesinde sahibinin bağladığı yerden ipini kopartarak kaçmaya çalışırken yaklaşık 2 buçuk metrelik yükseklikten düşen kurbanlık dana, ev ile istinat duvarı arasına sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve özel kurtarıcıların yardımı ile yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kurtarılan dana sahibine teslim edildi.

Derince Çenedağ Mahallesi NATO Caddesi adresinde ikamet eden Şeref Soysal’a ait yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki kurbanlık dana, gece saat 03: 00 sularında sahibinin bağladığı yerden ipini kopartarak kaçmaya çalıştığı esnada yaklaşık 2 buçuk metre yükseklikteki istinat duvarından aşağıya düştü. Duvar ile ev arasında sıkışan dananın sesleri üzerine Soysal, danayı düştüğü yerden kendi imkanları ile kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Vinç yardımı ile kurtarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat boyunca danayı sıkıştığı yerden kurtarmak için çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin vinci, istinat duvarı ve ev arasında sıkışan dananın ağırlığını kaldıramayınca özel bir vinç firmasından yardım istendi. Olay yerine gelen vince halatlarla bağlanan dana sıkıştığı yerden kurtarılarak evin bahçesine alındı. Arka bacağının birinde kırık olduğu belirlenen dana evin bahçesine iplerle bağlandı.

Büyük bir gürültü duyup dışarı çıktık

Dana sahibi Şeref Soysal, “Evden büyük bir gürültü duyup dışarı çıktık. Dışarıda hayvanı aradım ama yoktu. Sağa sola baktım bulamadım. En son aradan aşağıya düştüğünü fark ettim. Önce ağabeyime sonra da itfaiyeye haber verdim. Danayı kurtarmanın yollarını aradık. İtfaiye geldi ama çıkartamadı. Yine de bayağı bir yardımları oldu. Sivil vinç çağırdık. Onun yardımı ile çıkartabildik” şeklinde konuştu.

Bugün 09:45 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü mask
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü
1 musluğa 1073 TL fatura gelince şok oldu mask
1 musluğa 1073 TL fatura gelince şok oldu
Oğlu evden kovunca kendini denize attı mask
Oğlu evden kovunca kendini denize attı
Kandıra yolunda kaza 4 yaralı mask
Kandıra yolunda kaza 4 yaralı
Kamp alanında çıkan yangın panik yarattı mask
Kamp alanında çıkan yangın panik yarattı
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu mask
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü mask
Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti mask
İl Tarım Müdürü hayatını kaybetti
Kongreye yine Kocaeli gençliği damga vurdu mask
Kongreye yine Kocaeli gençliği damga vurdu
6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul almış! mask
6 bin 500 lira maaşla 27 gayrimenkul almış!
Bayram namazı saat kaçta? mask
Bayram namazı saat kaçta?
Milyonlarca emekliye maaş şoku! mask
Milyonlarca emekliye maaş şoku!

GALERİ

Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 Şile Yıldızspor 1"
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi mask
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti mask
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada mask
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL